Один из углов параллелограмма на 25% больше другого. Найди углы параллелограмма, прилежащие к одной стороне
Математика
Один из углов параллелограмма на 25% больше другого. Найди углы параллелограмма, прилежащие к одной стороне
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сумма углов параллелограмма, прилежащих к одной стороне равна 180°. 180° — 100% 45° — 25% (х+45°)+х=180°; 2х=135°; х=67,5°. Тогда углы равны 67,5° и 112,5°.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
2. Найдите стилистические ошибки, исправьте их. 1. Фирме требуется двое секретарш. 2. Машину вытаскивали из болота с помощью двоих тракторов. 3. ...
Математика
В мастерской было два куска материи длиной 96 м и 84 м. Из них сшили плащи. Из второго куска получили на три плаща меньше, чем из первого куска. Ск...
География
Ребяяяяят, помогите, и быстрееееее!!!!!!! Таблицу надо закончить В хозяйство А)пр??мышленность Б)с/х В)территориальная промышленность ( ...