Один из углов параллелограмма на 25% больше другого. Найди углы параллелограмма, прилежащие к одной стороне

Математика
Один из углов параллелограмма на 25% больше другого. Найди углы параллелограмма, прилежащие к одной стороне
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сумма углов параллелограмма, прилежащих к одной стороне равна 180°. 180° — 100% 45° — 25% (х+45°)+х=180°; 2х=135°; х=67,5°. Тогда углы равны 67,5° и 112,5°.
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