Один из углов треугольника равен 112 градусов, а другой угол 75 градусов. найдите третий угол
Геометрия
Один из углов треугольника равен 112 градусов, а другой угол 75 градусов. найдите третий угол
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Такого не может быть, так как сумма всех 3 углов треугольника равна 180, а здесь 2 угла уже больше 180, третий угол если только с точки зрения алгебры=180-112-75=-7
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