Составь рассказ со словами: на рисунке,тает, снег, голые деревья, по дороге, лошадк??, на березе
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Составь рассказ со словами: на рисунке,тает, снег, голые деревья, по дороге, лошадк??, на березе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На рисунке я вижу как тает снег, повсюду большие голые деревья, на берёзе сидит птица, а по большой дороге бежит красивая, гордая лошадка с красивой окраской! В наших краях тоже бывает такая красивая весна (или зима). Этот рисунок очень красивый, и тот кто его рисовал- видел это красоту в своей жизни! P.S. Не суди строго.
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