Найти и выписать названия и описания местных ветров(байкал)
География
Найти и выписать названия и описания местных ветров(байкал)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Горная, баргузин, верховик, култук, сарма, ангара
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