В треугольнике MPK известны длины трех высот: MC=7,pb=9,KE=10.НАйдите расстояние от точки P до прямой Mk

Геометрия
В треугольнике MPK известны длины трех высот: MC=7,pb=9,KE=10.НАйдите расстояние от точки P до прямой Mk
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Расточник от точки до прямой называется перпендикуляр опущенный с этой точки на прямую. Высота pb и есть этот перпендикуляр . Значит это расстояние равно 9.
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