Прочитай.измени место ударения в каждом слове так, чтобы получилось новое слово.н??пиши эти слова .обозначь в них ударение.поля-поля, атлас, полки, хлопок, косит, стоит.

Русский язык

Прочитай.измени место ударения в каждом слове так, чтобы получилось новое слово.н??пиши эти слова .обозначь в них ударение.поля-поля, атлас, полки, хлопок, косит, стоит.

Автор: Гость