Прочитай.измени место ударения в каждом слове так, чтобы получилось новое слово.н??пиши эти слова .обозначь в них ударение.поля-поля, атлас, полки, хлопок, косит, стоит.
Русский язык
Прочитай.измени место ударения в каждом слове так, чтобы получилось новое слово.н??пиши эти слова .обозначь в них ударение.поля-поля, атлас, полки, хлопок, косит, стоит.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ПолЯ-пОля (имя), Атлас-атлАс, пОлки-полкИ, хлОпок-хлопОк, кОсит-косИт, стОит-стоИт,.
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