1. Поле, речку и овраги я рисую на бумаге. 2. Возле яркой лампы мошки греют крылышки и ножки. 3. Качались, скрипели и шумели в чаще ели. 4. Болезнь ходит не по лесу, а по людям. 5. Линь в гулбине холодных вод легко, но медленно...

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1. Поле, речку и овраги я рисую на бумаге. 2. Возле яркой лампы мошки греют крылышки и ножки. 3. Качались, скрипели и шумели в чаще ели. 4. Болезнь ходит не по лесу, а по людям. 5. Линь в гулбине холодных вод легко, но медленно плывёт. 6. Весна по огороду ходила, поливала, садила.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) однородные - поле, речку и овраги - дополнения 2) однородные - крылышки и ножки - дополнения 3)  однородные - качались, скрипели и шумели - сказуемые 4)  однородные - по лесу, людям - дополнения 5)  однородные - легко, медленно - обстоятельства 6)  однородные - ходила, поливала, садила - сказуемые
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