1. Поле, речку и овраги я рисую на бумаге. 2. Возле яркой лампы мошки греют крылышки и ножки. 3. Качались, скрипели и шумели в чаще ели. 4. Болезнь ходит не по лесу, а по людям. 5. Линь в гулбине холодных вод легко, но медленно...

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1. Поле, речку и овраги я рисую на бумаге. 2. Возле яркой лампы мошки греют крылышки и ножки. 3. Качались, скрипели и шумели в чаще ели. 4. Болезнь ходит не по лесу, а по людям. 5. Линь в гулбине холодных вод легко, но медленно плывёт. 6. Весна по огороду ходила, поливала, садила.

Автор: Гость