Помогите пожалуйста выписать слова в которых все согласные мягкие: клесты, веселье, прорубь, чудеса, улица, реки, мальчик, кисель, береза, следы, Тень, апрель, пеньки, поляна, капель, котёнок, льдина.

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Помогите пожалуйста выписать слова в которых все согласные мягкие: клесты, веселье, прорубь, чудеса, улица, реки, мальчик, кисель, береза, следы, Тень, апрель, пеньки, поляна, капель, котёнок, льдина.

Автор: Гость