Прочитай .составь и запиши ответ на вопрос.где живёт кит?
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Прочитай .составь и запиши ответ на вопрос.где живёт кит?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кит живёт под водой в океанах. Это очень большое животное. Которое кормит своих малышей молоком.
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