ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА . Переведите разными способами на математический язык предложение : число х меньше числа у в 6 раз.
Математика
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА . Переведите разными способами на математический язык предложение : число х меньше числа у в 6 раз.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X/y=1/6 , y/x = 6, y = 6x, x = y/6
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Упр 590 спиши. Вставь пропущенные подлележащее или сказуемое. укажи восклицательные и не восклицательные предложения.
Русский язык