ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА . Переведите разными способами на математический язык предложение : число х меньше числа у в 6 раз.

Математика
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА . Переведите разными способами на математический язык предложение : число х меньше числа у в 6 раз.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X/y=1/6 , y/x = 6, y = 6x, x = y/6
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