ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА . Переведите разными способами на математический язык предложение : число х меньше числа у в 6 раз.

Математика

ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА . Переведите разными способами на математический язык предложение : число х меньше числа у в 6 раз.

Автор: Гость