Упр 590 спиши. Вставь пропущенные подлележащее или сказуемое. укажи восклицательные и не восклицательные предложения.
Русский язык
Упр 590 спиши. Вставь пропущенные подлележащее или сказуемое. укажи восклицательные и не восклицательные предложения.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Испекла бабка колобок. Ах, какой вкусный получился Колобок. Покатился он по дорожке. А на встречу Колобку бежит Заяц. 2.Посадил дед репку. Какая большая река выросла. Стал дед тянуть репку. Вытянул ли репку?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Русский язык
Помогите пожалуйста выписать слова в которых все согласные мягкие: клесты, веселье, прорубь, чудеса, улица, реки, мальчик, кисель, береза, следы, Т...