Упр 590 спиши. Вставь пропущенные подлележащее или сказуемое. укажи восклицательные и не восклицательные предложения.

Русский язык
Упр 590 спиши. Вставь пропущенные подлележащее или сказуемое. укажи восклицательные и не восклицательные предложения.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Испекла бабка колобок. Ах, какой вкусный получился Колобок. Покатился он по дорожке. А на встречу Колобку бежит Заяц. 2.Посадил дед репку. Какая большая река выросла. Стал дед тянуть репку. Вытянул ли репку?
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