Упр 590 спиши. Вставь пропущенные подлележащее или сказуемое. укажи восклицательные и не восклицательные предложения.

Гость: Гость:

1.Испекла бабка колобок. Ах, какой вкусный получился Колобок. Покатился он по дорожке. А на встречу Колобку бежит Заяц. 2.Посадил дед репку. Какая большая река выросла. Стал дед тянуть репку. Вытянул ли репку?