100 баллов!!!!! Характерные особенности химического строения белков,жиров, углеводо?????????????? И их степень растворимости

Биология
100 баллов!!!!! Характерные особенности химического строения белков,жиров, углеводо?????????????? И их степень растворимости
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Белки - это полимеры, мономерами которых являются аминокисло­ты. В основном они состоят из углерода, водорода, кислорода и азота. Молекула белка может иметь 4 уровня структурной организации (первичная, вторичная, третичная и четвертичная структуры) .  Углеводы - это моно- и полимеры, в состав которых входит углерод, водород и кислород в соотношении 1:2:1.  Жиры (липиды) могут быть простыми и сложными. Молекулы простых липидов состоят из трехатомного спирта глицерина и трех остатков жирных кислот. Сложные липиды являются соединениями простых липидов с белками и углеводами.  Молекула АТФ (аденозинтрифосфорной кислоты) состоит из азотистого основания аденина, пятиуглеродного сахара рибозы и трех остатков фосфорной кислоты, соединенных между собой макроэргической связью. АТФ образуется в митохондриях в процес­се фосфорилирования. При ее гидролизе высвобождается боль­шое количество энергии. АТФ является основным макроэргом клетки — аккумулятором энергии в виде энергии высокоэнерге­тических химических связей.
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