Одна диагональ ромба меньше другой на 6 мм, площадь ромба составляет 0,2 см2, найдите диагонали этого ромба

Геометрия
Одна диагональ ромба меньше другой на 6 мм, площадь ромба составляет 0,2 см2, найдите диагонали этого ромба
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
пусть меньшая диагональ равна х см, тогда большая равна х+3 см.площадь ромба равна половине произведения диагоналей.по условию задачи составляем уравнение: х(х+2)/2=12x(x+2)=12*2x^2+2x=24x^2+2x-24=0 разложив на множители(x+6)(x-4)=0 откудаx+6=0 (x=-6), что невозможно так как х>0или х-4=0 (х=4) х=4х+2=4+2=6ответ: 6 см

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