Одна из диагоналей ромба на 4 см больше другой. Сторона ромба равна 10см. Найдите дл??ну каждой диагонали. Помогите пожалуйста решить системой

Гость: Гость:

Пусть одна из диагоналей ромба Х см, а другая (Х+4) см. Диагонали ромба в точке пересечения делятся попалам и пересекаются под прямым углом. И получаются 4 прямоугольных треугольника. По т. Пифагора получаем уравнение. Смотреть на отдельном листе решение. 12 см одна из диагоналей, 12+4=16 см другая диагоналей