В непрозрачном мешке лежат 5 синих шаров и 3 красных сколько шаров надо вытащить чтобы среди них обязательно оказался хотя бы 1 синий и хотя бы 2 красных пожалуйста срочно

Алгебра
В непрозрачном мешке лежат 5 синих шаров и 3 красных сколько шаров надо вытащить чтобы среди них обязательно оказался хотя бы 1 синий и хотя бы 2 красных пожалуйста срочно
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7, если 6, то может быть так что попадается 5 синих мячей и 1 синий
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