В непрозрачном мешке лежат 5 синих шаров и 3 красных сколько шаров надо вытащить чтобы среди них обязательно оказался хотя бы 1 синий и хотя бы 2 красных пожалуйста срочно

Алгебра

В непрозрачном мешке лежат 5 синих шаров и 3 красных сколько шаров надо вытащить чтобы среди них обязательно оказался хотя бы 1 синий и хотя бы 2 красных пожалуйста срочно

Автор: Гость