Пажалуйста найди ошибки и исправь их. Красные шишки. В солнечное летние утро вхожу я в лес. -Здраствуйте, знакомые ёлочки! Как поживаете, что нового? И они отаечают по-своему, что всё благополучно, что за это время молодые кра...

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Пажалуйста найди ошибки и исправь их. Красные шишки. В солнечное летние утро вхожу я в лес. -Здраствуйте, знакомые ёлочки! Как поживаете, что нового? И они отаечают по-своему, что всё благополучно, что за это время молодые красные шишки дошли до половины настоящей величины. И это правда, это можно проверить: старые, бурое, пустые висят рядом с молодыми, красными на деревьях; можно сосчитать, и выйдет как раз половина.

Автор: Гость