Пажалуйста найди ошибки и исправь их. Красные шишки. В солнечное летние утро вхожу я в лес. -Здраствуйте, знакомые ёлочки! Как поживаете, что нового? И они отаечают по-своему, что всё благополучно, что за это время молодые кра...

Русский язык
Пажалуйста найди ошибки и исправь их. Красные шишки. В солнечное летние утро вхожу я в лес. -Здраствуйте, знакомые ёлочки! Как поживаете, что нового? И они отаечают по-своему, что всё благополучно, что за это время молодые красные шишки дошли до половины настоящей величины. И это правда, это можно проверить: старые, бурое, пустые висят рядом с молодыми, красными на деревьях; можно сосчитать, и выйдет как раз половина.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Летнее, бурые. Вроде бы всё
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите задание микросхемы помогите!
Ответить
Другие предметы
А правда что один человек может откусить палец другому человеку как морковь?
Ответить
Литература
Сочинение на одну из тем: 1-Тарас Бульба в семье и боях 2- Сыновья Тараса Бульбы 3- Тарас Бульба-предводитель и товарищ
Ответить
Математика
Найдите плиииз)))))))))
Ответить
Геометрия
Помогите Пожалуйста!!СРОЧНО!!!!! За правильный ответ дам 15 баллов. 1)вычислить углы параллелограмма если его углы прилежащие к одной стороне отн...
Ответить