Сочинение на одну из тем: 1-Тарас Бульба в семье и боях 2- Сыновья Тараса Бульбы 3- Тарас Бульба-предводитель и товарищ

Гость: Гость:

Андрий и Остап сыновья Тараса Бульбы. Остап и Андрий не очень любят военную школу. По началу Остап напроч не хотел учиться, но его отец выставил условия. По приходу в Запорожскую сечь, Андрию не нравится ничего. Андрий был напуган казнью, тоесть быть закопанным заживо