Найдите плиииз)))))))))
Математика
Найдите плиииз)))))))))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
F(5)=5³=125 f(-1)=(-1)³=-1 f(1/3)=(1/3)³=1/27 f(-2,1)=(-2,1)³=(-21/10)³=-9,261
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