Найдите плиииз)))))))))

Математика
Найдите плиииз)))))))))
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
F(5)=5³=125 f(-1)=(-1)³=-1 f(1/3)=(1/3)³=1/27 f(-2,1)=(-2,1)³=(-21/10)³=-9,261
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Помогите Пожалуйста!!СРОЧНО!!!!! За правильный ответ дам 15 баллов. 1)вычислить углы параллелограмма если его углы прилежащие к одной стороне отн...
Ответить
Музыка
Помогите написать информацию о гимне казахстана на русском
Ответить
Математика
От дома Оли до дома Маши 250 метров. От дома Оли до дома Кати на 250 метров больше чем до дома Маши.Сколько метров пройдёт Маша если пойдёт к Кате ...
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста!!!!! Вычисли рациональным способом значение выражения 3/4*6,28+1,72*3/4.
Ответить
Окружающий мир
ЧТО такое озеленение ??? Пожалуйста буду очень рада
Ответить