Помогите пожалуйста!!!!! Вычисли рациональным способом значение выражения 3/4*6,28+1,72*3/4.

Математика
Помогите пожалуйста!!!!! Вычисли рациональным способом значение выражения 3/4*6,28+1,72*3/4.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3/4 * 6.28 + 1.72 * 3/4 = 3/4 *(6.28 + 1.72) = 3/4 * 8 = 3*2 = 6
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
ЧТО такое озеленение ??? Пожалуйста буду очень рада
Ответить
Русский язык
Прочитайте фразеологизмы. 1.Как курица лапой 2.водой не разольёшь 3.Засучив рук??ва ЗАДАНИЕ:Составьте предложения или рассказ ( предложени...
Ответить
География
Ответьте на это по порядку.
Ответить
Математика
Цену на телефон на 10% и она стала 13 200 рублей. На сколько рублей повысили цену телефона?
Ответить
Математика
Задача. С понедельника по среду гном ест на завтрак манную кашу , с четверга по су??боту - рисовую кашу , а в воскресенье делает себе яичницу. ...
Ответить