Помогите пожалуйста!!!!! Вычисли рациональным способом значение выражения 3/4*6,28+1,72*3/4.
Математика
Помогите пожалуйста!!!!! Вычисли рациональным способом значение выражения 3/4*6,28+1,72*3/4.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3/4 * 6.28 + 1.72 * 3/4 = 3/4 *(6.28 + 1.72) = 3/4 * 8 = 3*2 = 6
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