От дома Оли до дома Маши 250 метров. От дома Оли до дома Кати на 250 метров больше чем до дома Маши.Сколько метров пройдёт Маша если пойдёт к Кате но сначала зайдёт в гости к Оле? Очень срочно помогите пожалуйста даю 15 баллов
Математика
От дома Оли до дома Маши 250 метров. От дома Оли до дома Кати на 250 метров больше чем до дома Маши.Сколько метров пройдёт Маша если пойдёт к Кате но сначала зайдёт в гости к Оле? Очень срочно помогите пожалуйста даю 15 баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Она пройдет 500метров
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