Помогите написать информацию о гимне казахстана на русском
Музыка
Помогите написать информацию о гимне казахстана на русском
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Гость:
Просто возьми и найди перевод гимна нашего и подумай о чем этот гимн
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