А правда что один человек может откусить палец другому человеку как морковь?

Другие предметы
А правда что один человек может откусить палец другому человеку как морковь?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю нет потому что кости сложно прокусить
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Сочинение на одну из тем: 1-Тарас Бульба в семье и боях 2- Сыновья Тараса Бульбы 3- Тарас Бульба-предводитель и товарищ
Ответить
Математика
Найдите плиииз)))))))))
Ответить
Геометрия
Помогите Пожалуйста!!СРОЧНО!!!!! За правильный ответ дам 15 баллов. 1)вычислить углы параллелограмма если его углы прилежащие к одной стороне отн...
Ответить
Музыка
Помогите написать информацию о гимне казахстана на русском
Ответить
Математика
От дома Оли до дома Маши 250 метров. От дома Оли до дома Кати на 250 метров больше чем до дома Маши.Сколько метров пройдёт Маша если пойдёт к Кате ...
Ответить