А правда что один человек может откусить палец другому человеку как морковь?
Другие предметы
А правда что один человек может откусить палец другому человеку как морковь?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю нет потому что кости сложно прокусить
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Сочинение на одну из тем: 1-Тарас Бульба в семье и боях 2- Сыновья Тараса Бульбы 3- Тарас Бульба-предводитель и товарищ
Математика
Геометрия
Помогите Пожалуйста!!СРОЧНО!!!!! За правильный ответ дам 15 баллов. 1)вычислить углы параллелограмма если его углы прилежащие к одной стороне отн...