Помогите задание микросхемы помогите!
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Помогите задание микросхемы помогите!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Написал (розовая схема) Прибрежный (оранжевая схема) Побежишь ( оранжевая схема) Недоверчивая (желтая схема) Позвонила (оранжевая схема) Преподнесла (синяя схема) Подъезд (розовая микросхема) Подорожник (желтая микросхема)
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