Айша -15ц. На? Алия -9ц.
Математика
Айша -15ц. На? Алия -9ц.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На сколько больше? Тогда: 15-9= 6 на 6 ц. больше.
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