Это дроби 1 дробь 5 дм. сколько сантиметров?

Математика
Это дроби 1 дробь 5 дм. сколько сантиметров?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Что я сет не поняла твой вопрос!!! ты бы не мог(ла) повторить???
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
20 устаревших слов, не меньше! Пожалуйста помогите
Ответить
Физика
Помогите, пожалуйста, решить задачу: Колебательный контур состоит из катушки индуктивностью L = 0.5 мГн и конденсатора ёмкостью С = 5 мкФ. Напряж...
Ответить
Русский язык
Пажалуйста найди ошибки и исправь их. Красные шишки. В солнечное летние утро вхожу я в лес. -Здраствуйте, знакомые ёлочки! Как поживаете, что новог...
Ответить
Русский язык
Помогите задание микросхемы помогите!
Ответить
Другие предметы
А правда что один человек может откусить палец другому человеку как морковь?
Ответить