20 устаревших слов, не меньше! Пожалуйста помогите
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20 устаревших слов, не меньше! Пожалуйста помогите
Ответ(ы) на вопрос:
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Беремя - охапка Босовики - домашние туфли Бояре - богатые и знатные люди Брань - битва Братим - побратим Броня - одежда из металла, защищающая воина от ударов Вакация - каникулы Ведаться - знаться Венути - повеять, подуть Вершок - старая мера длины, равна 4.4 сантиметра Вестимо - конечно, само собой разумеется Ветошка - тряпочка Галушка - клецка, сваренная в воде или в борще Гальёта - небольшое купеческое судно Ганать - гадать Глас послушания - ответный голос Горазд - умеет Кармазин - сукно темно-красного цвета Кожух - верхняя одежда из кожи Кокурочка - сдобная лепешка Колымага - карета, в которой ездили знатные люди Короб - лукошко, корзинка
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