Синоним слова этикет в светской этике 4 класс. По моему что-то на "M"

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Синоним слова этикет в светской этике 4 класс. По моему что-то на "M"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бонтон-это правила хорошего тона,а моветон-это наоборот,неподобающее поведение,невоспитанность и дурные манеры.есть ещё комильфо-это соблюдение норм приличия,правил хорошего тона.
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