Одна из сторон треугольника в 2 раза меньше 2 и 8 сантиметров меньше 3 Найдите сторо??ы треугольника если его периметр равен 39 сантиметров
Математика
Одна из сторон треугольника в 2 раза меньше 2 и 8 сантиметров меньше 3 Найдите сторо??ы треугольника если его периметр равен 39 сантиметров
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть одна сторона равна х см. 2хсм - вторая сторона (х+3)см - третья сторона Периметр равен 39 см Составим уравнение: х+2х+х+3=39 4х=36 х=9 9см- одна сторона 2*9=18(см) - другая сторона 9+3=12(см) - третья сторона Ответ: 9см,18см,12см.
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