Одна из сторон треугольника в 2 раза меньше 2 и 8 сантиметров меньше 3 Найдите сторо??ы треугольника если его периметр равен 39 сантиметров

Математика

Одна из сторон треугольника в 2 раза меньше 2 и 8 сантиметров меньше 3 Найдите сторо??ы треугольника если его периметр равен 39 сантиметров

Автор: Гость