Одна сторона квадрата прямоугольника равна 2 см, а другая равна 1 см 4 мм. Чему равен периметр этого прямоугольника. помогите пожалуйста очень срочно!!!!!!!!!!
Математика
Одна сторона квадрата прямоугольника равна 2 см, а другая равна 1 см 4 мм. Чему равен периметр этого прямоугольника. помогите пожалуйста очень срочно!!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6 см 8 мм 2+2+1+1 будет 6 см 4+4 будет 8мм
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