Одна сторона квадрата прямоугольника равна 2 см, а другая равна 1 см 4 мм. Чему равен периметр этого прямоугольника. помогите пожалуйста очень срочно!!!!!!!!!!

Математика

Одна сторона квадрата прямоугольника равна 2 см, а другая равна 1 см 4 мм. Чему равен периметр этого прямоугольника. помогите пожалуйста очень срочно!!!!!!!!!!

Автор: Гость