Одна сторона параллелограмма ровна 20 , а опущенная на нее высота 23. Найдите площад?? параллелограмма.
Геометрия
Одна сторона параллелограмма ровна 20 , а опущенная на нее высота 23. Найдите площад?? параллелограмма.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано:ABCD-параллелограмм, высота BK=23, AD=20. найти: S решение 1)BC=AD=20 по определению параллелограмма. 2)S=BK*BC=23*20=460(см2)
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