Одна сторона параллелограмма ровна 20 , а опущенная на нее высота 23. Найдите площад?? параллелограмма.

Геометрия
Одна сторона параллелограмма ровна 20 , а опущенная на нее высота 23. Найдите площад?? параллелограмма.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано:ABCD-параллелограмм, высота BK=23, AD=20. найти: S решение 1)BC=AD=20 по определению параллелограмма. 2)S=BK*BC=23*20=460(см2)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Шнур длиной 90 см разрезали на две части так,что одна часть оказалась длинее другой на 20 см.Найди длину каждой части.(Не уравнением)
Ответить
История
Что привело к началу Гуситских войн? очень прошу кто небудь откликнетесь
Ответить
Литература
Амангельды Имановка макала жазуга комек керек отнем!!!
Ответить
Математика
Найди периметр квадрата площадью 1 м. кв. вырази в сантиметрах. найди периметр фигуры, составленной из трёх таких квадратов. вырази в дециметрах.
Ответить
Математика
За 1 час из крана поступает 200 л воды. Сколько литров воды с той же пропускной спосо??ностью поступит за 1) 4 ч. . 2) 1 ч 48 мин
Ответить