Одна сторона параллелограмма ровна 20 , а опущенная на нее высота 23. Найдите площад?? параллелограмма.

Геометрия

Одна сторона параллелограмма ровна 20 , а опущенная на нее высота 23. Найдите площад?? параллелограмма.

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