За 1 час из крана поступает 200 л воды. Сколько литров воды с той же пропускной спосо??ностью поступит за 1) 4 ч. . 2) 1 ч 48 мин
Математика
За 1 час из крана поступает 200 л воды. Сколько литров воды с той же пропускной спосо??ностью поступит за 1) 4 ч. . 2) 1 ч 48 мин
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1000 поступает литров воды из крана
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