За 1 час из крана поступает 200 л воды. Сколько литров воды с той же пропускной спосо??ностью поступит за 1) 4 ч. . 2) 1 ч 48 мин

Математика

За 1 час из крана поступает 200 л воды. Сколько литров воды с той же пропускной спосо??ностью поступит за 1) 4 ч. . 2) 1 ч 48 мин

Автор: Гость