За телевизор и видеомагнитофон заплатили 18 600 р. За телевизор заплатили на 3 100 р. ??ольше,чем за видеомагнитофон.Какую часть цена видеомагнитофона составляет от цены телевизора.

Математика

За телевизор и видеомагнитофон заплатили 18 600 р. За телевизор заплатили на 3 100 р. ??ольше,чем за видеомагнитофон.Какую часть цена видеомагнитофона составляет от цены телевизора.

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