Последние открытие в астраномии

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Огласно новому исследованию нейтронные звезды и клеточная цитоплазма имеют нечто общее: структуры, напоминающие по форме многоярусные парковки для автомобилей. В этой новой работе биофизики и физики-ядерщики объединились, создав компьютерную модель структуры, реализующейся в природе как в наномасштабе (10^-9 м), в случае клеточной органеллы, называемой эндоплазматической сетью, так и в фемтомасштабе (10^-15 м), в случае сверхплотного вещества коры нейтронной звезды. Однако схожесть формы этих загадочных структур, представляющих собой параллельные друг другу листы, поднимающиеся по спирали вокруг центрального цилиндра, подобно этажам многоярусной парковки, отнюдь не означает полного сходства физических законов, которые привели к формированию этих структур, поскольку, например, в случае нейтронной звезды речь идет о сильном ядерном взаимодействии и электромагнитных силах, в то время как мембраны внутри биологической клетки формируются лишь под действием электромагнитных сил. Однако схожесть этих разномасштабных структур может указывать на наличие фундаментальной универсальной закономерности, описывающей зависимость энергии системы от её формы в простой форме, считают авторы.