Чому з добрих та працьовитих людей кайдаші стали злими й егоїстичними?

Литература
Чому з добрих та працьовитих людей кайдаші стали злими й егоїстичними?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 Перед нами з'являються темні, стурбовані селяни, які у родинних сварках втрача ють взаєморозуміння, повагу один до одного. Крім Марусі й Омелька Кайдашів, чиї долі зламало кріпацтво, з працьовитих, дбайливих і здібних людей перетворивши на обмежених, егоїстичних, знайомимося з представниками молодого покоління. Хоча Лаврін і Мелашка, Карпо і Мотря не зазнали страшної кріпаччини, формувалися у пореформених обставинах, вони, як і їхні батьки, не змогли розвинути кращі свої якості, не стали повноцінними людьми. Під впливом подій, які відбуваються у повісті, змінюються характери молодих Кайдашів, їх дружин. 
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