Когда произошло восстание балета в Европе?! И, кто основоположник русского балета?!

Музыка
Когда произошло восстание балета в Европе?! И, кто основоположник русского балета?!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1489 году в Тортоне (Италия) Жан Батист Ланде. Он же открыл первую школу русского балетного танца
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