Решите пожалуйста Срочно надо Сложение и вычитание дробей с разными знаменате??ями
Алгебра
Решите пожалуйста Срочно надо Сложение и вычитание дробей с разными знаменате??ями
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(3+в)(3-в)+в^2 --------------------- = В(3+в) 9-в^2+в^2. 9 ----------------= ---------- В(3+в). в(3+в) 5. в -------- - -------- = а(в-5). 2(в-5) 5*2 - ав ------------- 2а(в-5) 2в +в^2 -в^2. 2в -------------------= ------- 2+в. 2+в 3х-1 Х-2 ------ - ---------= 4(Х+1). 3(Х+1) 9х-3 -4х+8. 5х+5 ---------------- = ---------- 12(Х+1). 12(Х+1) 5(Х+1). 5 --------- =. ----- 12(Х+1). 12 те не зависит от Х У+1. У+5 ------- - ----------= У(3-у). (3-у)(3+у) (У+1)(3+у)-(у+5)у ----------------------- = У(3+у)(3-у) 3у+3+у^2+у-у^2-5у ---------------------------- = У(3-у)(3+у) 3-у. 1 --------------- = ----------- У(3-у)(3+у). У(3+у) 1. 1 -------------- = ----------- = 1,2(3+1,2). 1,2*4,2 1 ----- 5,04 5,04= 5 4/100=5 1/25= 126/25 1:126/25=1*25/126=25/126
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