Что привело к началу Гуситских войн? очень прошу кто небудь откликнетесь

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В 14 веке при императоре Карле 4 Люксембурге быстро развивал чешские земли. В Чехию даже перенесли политический центр Священной римской империи. Но Карл в своих начинаниях опирался на немецких переселенцев. Наростання конфликт между чехами и немцами из-за неравенства прав, недовольство из-за падения авторитета католической церкви. Поэтому начались гуситские войны