Однозначные слова пример
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Однозначные слова пример
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Однозначные слова - это слова, имеющие только одно значение. брюки, перпендикуляр, торт, прелестный, бинокль, троллейбус, чемодан
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