Одурманен-объяснить что означает слово.

Литература
Одурманен-объяснить что означает слово.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Дурман-это трава такая Одурманен-охмелен, опьянен
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