Огромные!!! Морфологический разбор????
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Огромные!!! Морфологический разбор????
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Огромные - прилагат., стада (какие?) огромные 2. Начальный форма - огромный Морфологические признаки: постоянные - качественное, непостоянные - им.падеж, мн.число 3.стада ( какие ?) огромные ( определение )
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