Охарактеризуйте химический элемент с атомным номером 6 (изотоп с массовым числом 7) по следующему плану: - 1.символ химического элемента; 2. -относительная атомная масса; 3.Положение в Пс ( период ,ряд,группа , подгруппа) ...

Химия

Охарактеризуйте химический элемент с атомным номером 6 (изотоп с массовым числом 7) по следующему плану: - 1.символ химического элемента; 2. -относительная атомная масса; 3.Положение в Пс ( период ,ряд,группа , подгруппа) 4.состав атома (заряд ядра,количество протонов ,нейтронов,электоров) 5.схема строение атома 6.число электронв на внешнем слое атома №2 Составьте схему бразование химической связм между атомами в молекуле Н2S .Напишите структурную и жлектронную формулу молекулы,укажите валентность атомов каждого элемента №3 Определите степени окисление элементов в соединениях Н2S SiO2 CaSO3 Al2O3 KCl ЗА ЭТО ДАМ 47 БАЛЛОВ!

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