Охотничья собака бежит за зайцем со скоростью 16 м/с, а заяц убегал от неё со скорос??ью 12м/с. собака догнала зайца за 13 с. какое расстояние было между ними первоначально

Математика

Охотничья собака бежит за зайцем со скоростью 16 м/с, а заяц убегал от неё со скорос??ью 12м/с. собака догнала зайца за 13 с. какое расстояние было между ними первоначально

Автор: Гость