Охотничья собака бежит за зайцем со скоростью 16 м/с, а заяц убегал от неё со скорос??ью 12м/с. собака догнала зайца за 13 с. какое расстояние было между ними первоначально

Математика
Охотничья собака бежит за зайцем со скоростью 16 м/с, а заяц убегал от неё со скорос??ью 12м/с. собака догнала зайца за 13 с. какое расстояние было между ними первоначально
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S 15 16+12-13=15 КОРОЧЕ Я ТЕБЕ ДАЛ ОТВЕТ И ВСЕ   
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