Округлить числа 1,7(19) и 2,892 с точностью до одной сотой и вычеслите их сумму и разнос??ь

Математика

Округлить числа 1,7(19) и 2,892 с точностью до одной сотой и вычеслите их сумму и разнос??ь

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