Решите уравнение пожалуйста а) (х-1)^2 + (х+1)^2= (x+2)^2-2x+2 б) (2х-3)(2х+3)-1=5х+(х-2)^2
Математика
Решите уравнение пожалуйста а) (х-1)^2 + (х+1)^2= (x+2)^2-2x+2 б) (2х-3)(2х+3)-1=5х+(х-2)^2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)2х-2+2х+2=2х+4х-2х+2 2х+2х-2х+2х-4х=2-2+2 0х=2 Ответ:2 б)
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