Окружающий мир. задание в рабочей тетради. 2 класс "Большие белые птицы. У взрослых ноги и клюв красные, а у молодых черные. питаются эти птицы лягушками, мышами, дождевыми червями, насекомыми. Называют этих птиц .....
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Окружающий мир. задание в рабочей тетради. 2 класс "Большие белые птицы. У взрослых ноги и клюв красные, а у молодых черные. питаются эти птицы лягушками, мышами, дождевыми червями, насекомыми. Называют этих птиц .....
Ответ(ы):
Гость:
Сова или филин, или даже цапля, хотя спорно с цаплей
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