Помогите пожалуйста . Випишите олицетворение и эпититы из рассказа корзина с еловыми шишками .!
Литература
Помогите пожалуйста . Випишите олицетворение и эпититы из рассказа корзина с еловыми шишками .!
Ответ(ы):
Гость:
Олицетворения: зима закутала, пароходы приходили, дремали, посапывая, эхо подхватило, швырнуло звук, живёт и ждёт эхо Эпитеты - весёлое эхо, грибной воздух, осенний наряд
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