Окружность имеет радиус R. Найдите диаметр этой окружности
Математика
Окружность имеет радиус R. Найдите диаметр этой окружности
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Диаметр = 2R ----------------------
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