Окыды, айтыпты, озар, жазган деген созге сойлем курау керек
Қазақ тiлi
Окыды, айтыпты, озар, жазган деген созге сойлем курау керек
Ответ(ы):
Гость:
Ол əдебиет кітабын оқыды Айдар Аидаға солай айтыпты кітап оқыған озар боп ойнаған тозар Серік бул тапсырманы кеше жазған
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Математика
Для того чтобы наполнить бидон требуется 8 вёдер воды, по 12 литров каждое, а леек нужно на 8 больше. Во сколько раз вместимость лейки меньше вмест...
Математика
Обществознание