Окыды, айтыпты, озар, жазган деген созге сойлем курау керек

Қазақ тiлi
Окыды, айтыпты, озар, жазган деген созге сойлем курау керек
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Ол əдебиет кітабын оқыды Айдар Аидаға солай айтыпты кітап оқыған озар боп ойнаған тозар Серік бул тапсырманы кеше жазған
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