Олеси отрезали 1/4 м ленты,а Оксане 1/2м.какой девочке достался больший кусок ленты и на сколько сантиметров?

Математика
Олеси отрезали 1/4 м ленты,а Оксане 1/2м.какой девочке достался больший кусок ленты и на сколько сантиметров?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 м =100 см. 1). 100:2*1=50 (см) лента у Оксаны 2). 100:4*1=25 (см) лента у Олеси; 3). 50-25=25 (см) больше кусок ленты у Оксаны, чем у Олеси.
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