Он не стал потакать подачкам немцев, хоть и был голоден, и проявил себя доблестно, ??е потерял своего достоинства, тем самым заслужил восхищение Мюллера. В этом отрывке проявляется смелость и находчивость русского солдата, ко...
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Он не стал потакать подачкам немцев, хоть и был голоден, и проявил себя доблестно, ??е потерял своего достоинства, тем самым заслужил восхищение Мюллера. В этом отрывке проявляется смелость и находчивость русского солдата, который благодаря своей смекалки, не растерялся, смог удивить фельдмаршала и не дать поставить себя в тупик. Можете проверить, пожалуйста, постановку знаков препинания?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ніби все добре.............
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